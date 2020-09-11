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12. Tisserand

ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan ve yeni isimlere lisans çıkaran sarılacivertliler 27 yaşındaki tecrübeli stoperi de renklerine bağladı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
12. transfer Tisserand
Transferin hızlı takımı F.Bahçe, stopere bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki stoper Marcel Tisserand'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Demokratik Kongolu uyuncunun bir kaç gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. 2018'den beri Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Bu arada F.Bahçe harcama limiti sorunu nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkarma konusunda endişe yaşıyordu. Hem Bankalar Birliği hem de TFF nezdinde yürütülen görüşmelerde düğüm dün çözüldü ve yeni oyuncuların lisansları çıkarıldı. Sözleşme yenileyen Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Dirar da TFF listesine eklendi. Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan ile Novak ise Rize'ye götürülmedi.

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12. transfer Tisserand
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