12. transfer Tisserand

Transferin hızlı takımı F.Bahçe, stopere bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler,Demokratik Kongolu uyuncunun bir kaç gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. 2018'den beri Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Bu arada F.Bahçe harcama limiti sorunu nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkarma konusunda endişe yaşıyordu. Hem Bankalar Birliği hem de TFF nezdinde yürütülen görüşmelerde düğüm dün çözüldü veSözleşme yenileyenda TFF listesine eklendi. Hafif sakatlıkları bulunan