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'de 2020-2021 sezonu Rize'de açıldı. , yeni hocası yönetiminde Karadeniz ekibine konuk oluyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve birbirinde önemli transferlere imza atan sarı-lacivertliler, 'u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyor. Yeşil-mavili takım ise kendi sahasında galibiyet peşinde. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi 'nda oynanıyor ve müsabakada düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:56 Son Güncelleme: 11.9.2020 21:23 ABONE OL
CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig'de yeni sezon başladı. İlk kez 21 takımın mücadele ettiği ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Erol Bulut yönetiminde yeniden yapılanan ve adeta yeni bir takım kuran sarı-lacivertliler, takımın başına Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi başlamanın peşinde.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.

İKİ TAKIM DA ÖNEMLİ TRANSFERLERE İMZA ATTI...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Thiam ve Sinan Gümüş'ü transfer etti.

Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.

YENİ SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK...

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek.

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CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
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