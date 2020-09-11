Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak ve 42 hafta sürecek Süper Lig 2020 2021 sezonu bugün oynanacak müsabaka ile başlıyor. Arka Kardeşler'in düdük çalacağı Süper Lig açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve pek çok tecrübeli futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, beIN'de mi?
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç öncesi durumları, muhtemel 11'ler ve maçın oynanacağı saat ile yayın bilgisi hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.
NOVAK YEDEK
Sezonun flaş transferlerindne Mert Hakan Yandaş, Milli Takım'dan sakat döndüğü için ilk iki hafta forma giymesi zor. Takıma geç katılan Mauricio Lemos ve Enner Valencia muhtemelen yarınki mücadeleye yedek başlayacak. Transfer olduktan kısa süre sonra koronarvirüs nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle birçok antrenman kaçıran Jose Sosa'nın yedek soyunması da muhtemel. Erol Bulut'un yarın sol bekteki ilk tercihi Caner Erkin olacağı için Filip Novak da kulübede oturacak.
SERDAR ZOR
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden biri de Serdar Aziz. Başarılı savunmacının oynama ihtimali az da olsa var ancak kendisiyle ilgili son karar maç saatinde verilecek. Görev yapamaması halinde Sadık Çiftpınar forma giyebilir. Stoperdeki diğer ismin ise Zanka olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Selim, Talbi, Melnjak, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Skoda, Remy
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU
Fenerbahçe ile Rizespor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı