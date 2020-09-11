Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak ve 42 hafta sürecek Süper Lig 2020 2021 sezonu bugün oynanacak müsabaka ile başlıyor. Arka Kardeşler'in düdük çalacağı Süper Lig açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve pek çok tecrübeli futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç öncesi durumları, muhtemel 11'ler ve maçın oynanacağı saat ile yayın bilgisi hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz.