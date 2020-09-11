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maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından , açılış maçında ’un konuğu oluyor. Sarı lacivertli ekip 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı. Rizespor karşısında galip gelerek lige iyi bir başlangıç yapma arzusunda olan Fenerbahçe’de yeni transferler Novak ve Mert Hakan kadroda yer almadı. Peki, Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, beIN Sports’ta mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:24 ABONE OL
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak ve 42 hafta sürecek 2020 2021 sezonu bugün oynanacak müsabaka ile başlıyor. Arka Kardeşler'in düdük çalacağı Süper Lig açılış maçında ve karşı karşıya gelecek. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve pek çok tecrübeli futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç öncesi durumları, muhtemel 11'ler ve maçın oynanacağı saat ile yayın bilgisi hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

NOVAK YEDEK

Sezonun flaş transferlerindne Mert Hakan Yandaş, Milli Takım'dan sakat döndüğü için ilk iki hafta forma giymesi zor. Takıma geç katılan Mauricio Lemos ve Enner Valencia muhtemelen yarınki mücadeleye yedek başlayacak. Transfer olduktan kısa süre sonra koronarvirüs nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle birçok antrenman kaçıran Jose Sosa'nın yedek soyunması da muhtemel. Erol Bulut'un yarın sol bekteki ilk tercihi Caner Erkin olacağı için Filip Novak da kulübede oturacak.

SERDAR ZOR

'de sakatlığı bulunan isimlerden biri de Serdar Aziz. Başarılı savunmacının oynama ihtimali az da olsa var ancak kendisiyle ilgili son karar maç saatinde verilecek. Görev yapamaması halinde Sadık Çiftpınar forma giyebilir. Stoperdeki diğer ismin ise Zanka olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Selim, Talbi, Melnjak, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Skoda, Remy

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?

SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU

ile Rizespor, 'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı

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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig açılış maçı hangi kanalda, beIN'de mi?
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