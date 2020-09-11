Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig ne zaman başlıyor?

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maçı ne zaman, saat kaçta? ne zaman başlıyor?

’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Yaptığı transferlerle bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:55 ABONE OL
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’in ilk maçı ne zaman?

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2020-2021 sezonunun ilk maçında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelenin hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabına ve muhtemel 11'lere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takımda birçok yeni transfer ise ilk 11'de yerini alacak. İşte muhtemel 11'ler ve diğer tüm ayrıntılar…

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’in ilk maçı ne zaman?

Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’in ilk maçı ne zaman?

- maçı 11 Eylül Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak..

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’in ilk maçı ne zaman?

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

ile , yarın Rize'de yapacakları 2020-2021 açılış maçıyla 'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig ne zaman başlıyor?
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