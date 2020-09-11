Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelenin hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabına ve muhtemel 11'lere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takımda birçok yeni transfer ise ilk 11'de yerini alacak. İşte muhtemel 11'ler ve diğer tüm ayrıntılar…