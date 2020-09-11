Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelenin hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabına ve muhtemel 11'lere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takımda birçok yeni transfer ise ilk 11'de yerini alacak. İşte muhtemel 11'ler ve diğer tüm ayrıntılar…
Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak..
MAÇ ÖNÜ BİLGİLER
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları 2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.
Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
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