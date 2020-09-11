Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 transfer yapılırken, Muriç dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı. Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı.