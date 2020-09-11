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'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

'de sezon açılıyor. İlk karşılaşma bugün ile arasında oynanacak. 6 yıldır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, sezona bomba transferlerle giriş yapmıştı. Ev sahibi Rizespor da Remy transferi ile ses getirmişti. Bu kritik 90 dakika öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü flaş bir karara imza attı. Genç teknik adam ilk 11'de sürpriz bir isme yer verecek. İşte o isim, karşılaşma öncesi detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 07:58 ABONE OL
Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

'de , 2020- 2021 sezonunun ilk maçında bu akşam 'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler hasrete bu sezon son vermek istiyor.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

Teknik direktörlüğe 'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 yapılırken, Muriç dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı. Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve 'u 4-0, 'ı 1-0 yenen, Karagümrük ve Alanya ile 1-1 berabere kalan ve yenilgi yüzü görmeyene F.Bahçe'de hedef lige de 3 puanla start vermek.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün 'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

HERKESE KARŞI ÜSTÜN

Kanarya, bu sezon 'de yer alan bütün rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. (G.Saray 50G / 34M - BJK 47G / 40M - 37G / 24M) En çok yendiği takım ise Ankaragücü. (64 kez)

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

TARİHTE İLK KEZ

'de 2020-21 sezonu bugün Ç. Rize- maçıyla start alıyor. Tarihinde ilk kez 21 takımın yer aldığı ligde tam 420 maç oynanacak.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

Sezonun ilk yarısındaki maçlar pandemi nedeniyle seyircisiz olacak. Her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Sezon sonunda dört takım küme düşecek.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

KALEDE HARUN VAR!

Kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ini belirleyen , çokça eleştirilen Altay Bayındır yerine kalede ile başlama kararı aldı.

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Selim, Talbi, Melnjak, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Skoda, Remy

Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

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Erol Bulut'tan şok ilk 11 kararı! Kimse beklemiyordu...
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