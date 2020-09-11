Fenerbahçeli Enner Valencia'dan penaltı yorumu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Rize'de açıldı.

Yılın ilk maçını Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazanırken, mücadelede çok tartılışan bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertli takım, Valencia'nın yerde kalması sonucu 87. dakikada penaltı kazandı.

Rizespor cephesi karar itiraz ederken, Arda Kardeşler VAR'da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun içindeki isim olan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ekvadorlu yıldız, "Penaltı pozisyonunda bana müdahale oldu. Ben de topa müdahale edemedim. Kendi adıma ve takımım adına çok mutluyum. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

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