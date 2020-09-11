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'nin gözdesi 'ın bonservis bedeli belli oldu

'de son dakika haberi... Yeni sezonda güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Wolfsburg'da forma giyen ismini gündeme almıştı.benin24tv.com'un haberine göre sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için her konuda anlaşma sağladı. İşte Tisserand'ın bonservis bedeli ve transferin son detayları...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 19:40 Son Güncelleme: 11.9.2020 19:47 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gözdesi Tisserand'ın bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe, stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin24tv.com'un haberine göre Kanarya, 1.90 boyundaki Kongolu stoper için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı.

4 YILLIK İMZA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg'da forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Wolfsburg da masaya otururken, Tisserand için 2 milyon euroluk bonservis rakamına el sıkışılacağı ifade edildi.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Marcel Tisserand, daha sonra Lens, Toulouse, FC Ingolstadt ve Wolfsburg'da oynadı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Tisserand'ın bonservis bedeli belli oldu
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