Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fred'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Fred'den açıklaması! ...

İngiliz ekibi 'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, iddialarına yanıt verdi. Brezilyalı yıldız, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:48 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:56 ABONE OL
Fred'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.

2023 yılına kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunan Fred, takıma 2018'de Shakhtar Donetsk'ten transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen bonservis bedeli ise 59 milyon Euro... (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, boğaz ağrısı dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri ile ilgili yeni keşifler!
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru
MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 10 Eylül 2020 MasterChef MasterClass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı aldı?
SON DAKİKA: Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Eylül Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Koronavirüs aşısı için Türk bilim insanı Uğur Şahin tarih verdi! 'Aşı mükemmele yakın'
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!
Son dakika: İstanbul'da çile başlıyor! İBB en yoğun metro istasyonlarını kapatıyor! Tam 14 ay sürecek...
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı'nda Cüneyt Arkın sürprizi! Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki hali heyecan yarattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fred'den transfer açıklaması! Galatasaray...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA