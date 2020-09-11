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FK maçı hangi kanalda? , saat kaçta, ?

’in 2020 – 2021 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Geçtiğimiz sezon istediği gibi bir kapanış yapamayan sarı-kırmızılı takım yeni sezonda hızlı bir başlangıç yapmak ve sezon sonunda adını şampiyonluğa yazdırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ligi 46 puanla 8. Sırada bitiren FK ise sarı-kırmızılı takımı yenerek lige moral ve galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Gaziantep FK maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorularına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 19:00 ABONE OL
Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 sezonunun perdesi bugün açılıyor. Önceki sezonda 56 puanla 6. Sırada ligi tamamlayan sahasında, 46 puanla 8. Sırada ligi kapatan FK ile karşılaşacak. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 puanını kazanmak isteyen sarı-kırmızılı takım ve Galatasaray'ı sahasında yenerek deplasmandan galip olarak dönmek isteyen Gaziantep ekibi kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Öte yandan maçı izlemek isteyen ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen sporseverler Galatasaray Gaziantep FK maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NEREDE?

Süper Lig 2020 – 2021 sezonu Galatasaray Gaziantep FK maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar şöyle…

Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 FK maçında 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 20.00'da ilk düdük çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma maç günü ve saatinde beIN Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY, YENİLENEN KADROSUYLA YENİ SEZONA GİRİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak.

Ligde geçen sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda, transfer dönemi hareketli geçti. Galatasaray, 5 Ekim'e kadar sürecek yaz transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna 7 futbolcuyu katarken, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasını terleten Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Fatih Öztürk, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Norveçli Omar Elabdellaoui ile TFF 2. Lig'e yükselen Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray son olarak İngiltere'nin Stoke City takımından Nijeryalı Oghenekaro Etebo'yu kiraladı.

Sarı-kırmızılılarda, geçen sezonun devre arasında sözleşmesi dondurulan Christian Luyindama ile geride kalan sezonu Belçika temsilcisi Club Brugge'de kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne de takıma dönüş yaptı.

Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

KASASINDAN 675 BİN AVRO ÇIKTI

, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için bonservis ücreti ödemezken sadece Etebo için 675 bin avro kiralama bedeli verdi.

takımları içinde en yüksek harcama limitine sahip olmasına rağmen transferde tutumlu davranan sarı-kırmızılılar, özellikle bonservis ücreti bulunmayan futbolculara yöneldi.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile bonservis ücreti olmadan sözleşme imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer edilen kaleci Fatih Öztürk için de herhangi bir ücret ödemedi.

Galatasaray, şu ana kadar yaptığı transferden sadece Etebo için para verdi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması için sarı-kırmızılıların kasasından 675 bin avro çıktı.

DOKUZ FUTBOLCU GİTTİ

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen 9 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak top koşturan Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Florin Andone ve Mario Lemina takımlarına döndü. Sözleşmesi biten Mariano Filho ve Yuto Nagatomo ile devam edilmedi.

Son 1,5 sezondur Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak oynayan Maicon Roque de 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle bu takıma transfer oldu.

Bir sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'a döndü.

2011'de geldiği Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan kaptan Selçuk İnan da futbolu bıraktı. Selçuk, teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.

Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

GAZİANTEP FK, GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

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Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?
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