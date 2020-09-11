Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

KASASINDAN 675 BİN AVRO ÇIKTI

Galatasaray, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için bonservis ücreti ödemezken sadece Etebo için 675 bin avro kiralama bedeli verdi.

Süper Lig takımları içinde en yüksek harcama limitine sahip olmasına rağmen transferde tutumlu davranan sarı-kırmızılılar, özellikle bonservis ücreti bulunmayan futbolculara yöneldi.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile bonservis ücreti olmadan sözleşme imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer edilen kaleci Fatih Öztürk için de herhangi bir ücret ödemedi.

Galatasaray, şu ana kadar yaptığı transferden sadece Etebo için para verdi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması için sarı-kırmızılıların kasasından 675 bin avro çıktı.

DOKUZ FUTBOLCU GİTTİ

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen 9 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak top koşturan Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Florin Andone ve Mario Lemina takımlarına döndü. Sözleşmesi biten Mariano Filho ve Yuto Nagatomo ile devam edilmedi.

Son 1,5 sezondur Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak oynayan Maicon Roque de 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle bu takıma transfer oldu.

Bir sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'a döndü.

2011'de geldiği Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan kaptan Selçuk İnan da futbolu bıraktı. Selçuk, teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.