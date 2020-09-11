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'ın rakibi ligdeki ikinci maçını kaybetti

'ın 2. 'nda eşleştiği 'ın takımı ligdeki ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. Neftçi zorlu karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 21:44 Son Güncelleme: 11.9.2020 21:44 ABONE OL
Galatasaray'ın rakibi Neftçi ligdeki ikinci maçını kaybetti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.

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Galatasaray'ın rakibi Neftçi ligdeki ikinci maçını kaybetti
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