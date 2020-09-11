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Neftçi Bakü - Galatasaray maçının stadı değişti!

Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın stadı değişti. Buna göre kritik mücadele Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 17:16 ABONE OL
Neftçi Bakü - Galatasaray maçının stadı değişti!

Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için UEFA'ya başvurulduğu bildirildi.

UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi.

65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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Neftçi Bakü - Galatasaray maçının stadı değişti!
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