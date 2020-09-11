Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte maçın ilk 11'leri...

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Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, ? İşte maçın ilk 11'leri...

2020 - 2021 sezonunun perdesi bugün açılıyor. Önceki sezonda 53 puanla 7. sırada ligi tamamlayan deplasmanda, 35 puanla 15. sırada ligi kapatan ile karşılaşacak. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 puanını kazanmak isteyen sarı-lacivertli takım, Rizespor’u sahasında yenerek deplasmandan galip olarak dönmek istiyor. Öte yandan maçı izlemek isteyen ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen sporseverler , saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. İşte maça ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 19:28 Son Güncelleme: 11.9.2020 19:37 ABONE OL
Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

'in 2020 – 2021 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Geçtiğimiz sezon istediği gibi bir kapanış yapamayan sarı - lacivertli takım yeni sezonda hızlı bir başlangıç yapmak ve sezon sonunda adını şampiyonluğa yazdırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ligi 35 puanla 15. Sırada bitiren ise sarı – lacivertli takımı takımı yenerek lige moral ve galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Çaykur Rizespor maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorularına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede?

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NEREDE?

Süper Lig 2020 – 2021 sezonu Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar şöyle…

Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 Rizespor FK maçında 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00'da ilk düdük çalacak. Çaykur Didi Stadyumu - Rize'de oynanacak karşılaşma maç günü ve saatinde beIN Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

İLK 11'LER

  • Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.
  • Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.
Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu bugün yapılacak birer maçla başlayacak.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de , 'yi konuk edecek.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk düdüğü Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla saat 19.00'da çalacak.

Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

MÜSABAKA PROGRAMI

'de ilk haftanın programı şöyle:

Bugün:

  • 20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

  • 17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
  • 17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)
  • 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

  • 17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
  • 17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
  • 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

  • 20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)

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Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte maçın ilk 11'leri...
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