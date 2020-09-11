Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte maçın ilk 11'leri...

Süper Lig'in 2020 – 2021 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Geçtiğimiz sezon istediği gibi bir kapanış yapamayan sarı - lacivertli takım yeni sezonda hızlı bir başlangıç yapmak ve sezon sonunda adını şampiyonluğa yazdırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ligi 35 puanla 15. Sırada bitiren Çaykur Rizespor ise sarı – lacivertli takımı takımı yenerek lige moral ve galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede?
Süper Lig 2020 – 2021 sezonu Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar şöyle…
2020 - 2021 Süper Lig Rizespor Fenerbahçe FK maçında 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00'da ilk düdük çalacak. Çaykur Didi Stadyumu - Rize'de oynanacak karşılaşma maç günü ve saatinde beIN Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu bugün yapılacak birer maçla başlayacak.
Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk düdüğü Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla saat 19.00'da çalacak.
Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
Bugün:
Yarın:
13 Eylül Pazar:
14 Eylül Pazartesi: