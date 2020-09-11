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Seri için resmi açıklama! ...

'da son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan ve bonservisi Fulham'da olan Jean Michael Seri ile ilgili açıklama geldi. Seri'nin menajeri ve kardeşi , yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Seri Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte yapılan açıklama...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:51 Son Güncelleme: 11.9.2020 18:53 ABONE OL
Seri için resmi açıklama! Galatasaray...

Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarlarca oldukça sevilen ve Fatih Terim'in de vazgeçilmezleri arasında bulunan Seri için kardeşi ve menajeri olan Dominique Seri konuştu.

Fulham'a geri dönen Seri'nin Inter'e transferi gündemde bulunurken, Galatasaray'ın yeniden teklif yapması halinde oyuncunun bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

"G.SARAY'A HAYIR DEMEZDİ!"

Dominique Seri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fulham şu anda Seri'yi kiralamak istemiyor. Onu doğrudan satmak istiyorlar. Ayrıca kulüp, Seri'nin kalmak istemediğini de biliyor. Mavcut fiyatı 18 milyon euro ama corona virüsünün takımlar üzerindeki mali etkisi de malum. Onter onı düşünüyor ve girişim yaptıkları taktirde anlaşma olur. Galatasaray'a dönüş? Eğer böyle bir olasılık olsaydı asla hayır demezdi. Diğer kulüpler? Sözleşmeler imzalanmadığı sürece transfede herşey olabilir." dedi.

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Seri için resmi açıklama! Galatasaray...
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