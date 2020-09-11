Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarihe ilişkin kararı yayımladıktan sonra milyonlarca futbolsever, Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte, bu sezona ilişkin detaylar...

TFF 1. LİG VE 2. LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül'de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig'de 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak.

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in başlama tarihi de duyuruldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

İşte, tarihi;