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ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ederken, başta , , ve olmak üzere transfer haberleri de peş peşe geliyor. Futbolseverler, Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2020-2021 sezonu Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte, 2020 Süper Lig fikstürü ve maçların başlayacağı tarih...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 16:57 Son Güncelleme: 11.9.2020 16:58 ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarının başlayacağı tarihe ilişkin kararı yayımladıktan sonra milyonlarca futbolsever, Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte, bu sezona ilişkin detaylar...

TFF 1. LİG VE 2. LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül'de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig'de 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak.

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in başlama tarihi de duyuruldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
İşte, tarihi;

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi.

SÜPER LİG'DE 2020-21 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

11 Eylül 2020'de başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - A.Ş.

12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR

12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

12.09.2020 20:00 A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

13.09.2020 20:00 A.Ş. - A.Ş.

13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

LİGLER SEYİRCİSİZ OLACAK

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25.08.2020 tarihindeki toplantısında ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar aldığı hatırlatılarak, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile TC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir." denildi.

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi

TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.

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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig'in başlangıç tarihi
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