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transferi bitirmeye çok yakın! ...

'ta son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışını da sürdürüyor. Welinton ve Vida'nın yanına bir ismi daha almak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Lazio forması giyen gelmişti. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Bastos, artık Beşiktaşlı olamaya çok yakın! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 18:33 Son Güncelleme: 12.9.2020 19:04 ABONE OL
Beşiktaş transferi bitirmeye çok yakın! Bastos...

Beşiktaş transferde mutlu sona çok yakın... Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı.

Buna göre Beşiktaş ve Başakşehir, Bastos'a resmi tekliflerini iletirken, siyah beyazlıların bir adım önde olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN
Öte yandan Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle Türkiye'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.

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Beşiktaş transferi bitirmeye çok yakın! Bastos...
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