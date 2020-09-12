CANLI | Göztepe - Denizlispor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.
2020-2021 sezonunu 3 puanla başlamayı hedefleyen iki takımın mücadelesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER...
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Da Costa, Tripic, Halil, Ideye.
Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Mesanovic, Rodallega, Sacko.