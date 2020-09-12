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CANLI | - Denizlispor

'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. 'de Stadyumu'nda oynanan mücadelede düdük çalıyor. Göztepe-Denizlispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 19:57 Son Güncelleme: 12.9.2020 19:58 ABONE OL
CANLI | Göztepe - Denizlispor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

2020-2021 sezonunu 3 puanla başlamayı hedefleyen iki takımın mücadelesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Da Costa, Tripic, Halil, Ideye.

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Mesanovic, Rodallega, Sacko.

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CANLI | Göztepe - Denizlispor
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