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hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

'in başlamasına rağmen orta saha sıkıntısı halen çözülemeyen 'da, kimlerin transfer edileceği merak konusu. Bu bölgeye ilk olarak 'den Etebo'yu kiralayan Aslan'da, Nijeryalı futbolcu 'i hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 11:55 Son Güncelleme: 12.9.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

Yeni sezonun ilk maçında FK ile karşılaşacak 'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, sadece orta alanda kimi oynatacağı konusunda sıkıntı yaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

Orta alandaki boşluğu gidermek için 'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun fizik ve mental açıdan henüz hazır olmaması 'i kara kara düşündürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

10 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAM

Hürriyet'in haberine göre Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran'dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

'ın ABD'li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü takımıyla oynanacak Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Nijeryalı futbolcunun en erken 20 Eylül'deki karşılaşmasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.

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Fatih Terim hayal kırıklığı yaşadı! Etebo...
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