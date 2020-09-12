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'in ilk haftasında sahasında FK ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 18:54 Son Güncelleme: 12.9.2020 20:08 ABONE OL
Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig^de heyecan yeniden başladı. Geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada bitiren Galatasaray, yeni sezonu sahasında Gaziantep FK maçı ile açıyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 12 Eylül saat 20:00'dan itibaren beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI
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