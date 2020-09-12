Karşılaşmanın ardından şok yorum! "Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez"

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Karşılaşmanın ardından şok yorum! "Bu ilk 3'e giremez"

'in ilk haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler oldukça tartışmalı kararların verildiği mücadelede sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından usta yazar , flaş yorumlarda bulundu. İşte Çakar'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 08:27 Son Güncelleme: 12.9.2020 08:32 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Türkçemizde mükemmel bir benzetme ya da deyim vardır. "Şeytan ayrıntıda gizlidir" diye. 40 senedir futbolun içerisindeyim bunun yarıdan fazlası hakemlik yapmakla geçti. Maçın son dakikasında olan penaltıyı asla bir insan vermedi.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi! Türk hakemleri cin gibidir. Hatta daha ağır konuşuyorum: Rüzgar gülü gibidir. Gelen MHK, giden MHK, söylentiler vıdı vıdılar..

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Bir Türk hakemine o son dakikada olan komik penaltıyı çaldırdı. Oyun genelinde bir hakem mükemmel olabilir ama dedik ya şeytan ayrıntıda gizlidir.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Gelelim maça.. kazandı. Kazanamayabilirlerdi de ama şunu iddia ediyorum.. Bu geçtiğimiz sezon olan Fenerbahçe'den güçlü değil.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Eğer Sosa iyi oynamaz, uzun süreli sakatlıklar geçirirse bu ilk üçe giremez. Kim ne derse desin , Emre Belözoğlu hatta o beğenmediğimiz alkolik ve nikotinman Max Kruse'nin bırakın yerini tutmayı yanına yaklaşacak bir oyuncu yok.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Oyuncular çok sıradan, yukarıda da belirttiğim gibi eğer Sosa bazı maçları bireysel yeteneğiyle almaz ya da sakatlıklar nedeniyle git gel yaşarsa son derece sıradan bir takım olur.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Hâlâ bakıyoruz, Zanka ve Frey'lerle oynamaya çalışıyorlar. Gökhan ve Caner'in kaliteleri belli ama ne kadar süreyle istikrarlı oynayabilecekler. Orta sahada yaratıcı adam pek az. Kanatlar iyi değil.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

için konuşmak çok erken. Ufak tefek ama çabuk. Bir olabilir mi bu konu çok tartışılır. Bir zamanlar yıldız olabilir ama son üç senesi gibi sıradan bir ligde geçmiş.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Sonuç olarak 'yı kutlamak lazım. Dün gece hakemleriyle çok başarılı bir giriş yaptı.

Ahmet Çakar'dan şok yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Umarım son dakika penaltısının hesabını önce hakem sonra kamuoyuna verirler.

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Karşılaşmanın ardından şok yorum! "Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez"
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