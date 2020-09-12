Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz sezonun iki flaş ekibinin karşılaşması Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlarken, konuk Alanyaspor 5. sırada bitirmişti.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Jorge Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro