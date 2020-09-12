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'in ilk hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz sezonun iki flaş ekibinin karşılaşması Yeni 4 'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlarken, konuk Alanyaspor 5. sırada bitirmişti. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:51 Son Güncelleme: 12.9.2020 16:53 ABONE OL
Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz sezonun iki flaş ekibinin karşılaşması Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlarken, konuk Alanyaspor 5. sırada bitirmişti.



İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Jorge Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro

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Sivasspor - Alanyaspor | CANLI
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