Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Trabzon kafilesi belli oldu!

Son dakika: 'ın kafilesi belli oldu!

'in ilk haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ın, kamp kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılarda lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Larin ise kafileye dahil edildi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:06 Son Güncelleme: 12.9.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın Trabzon kafilesi belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın, kamp kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılarda lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Larin ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde şu isimler yer aldı;

Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı! Son dakika: Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması!

EN ÇOK OKUNANLAR

Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
MasterChef Tanya ağlayarak stüdyodan ayrıldı! MasterChef Tanya'nın gözyaşları sosyal medyada gündem oldu!
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
Survivor Ardahan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı! Survivor Ardahan stil yarışmasının ünlü ismi ile aşk yaşıyor... İşte Survivor Ardahan'ın sevgilisi Tuğçe Ergişi...
Görüntülerle tehdit ettiler işkenceye 2 ay katlandım
SON DAKİKA HABERİ - Müge Anlı'dan çok sert tepki! Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümit Can Uygun'un şoke eden tehditleri ortaya çıktı!
Son Dakika | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Eylül 2020 Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada
BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın Trabzon kafilesi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA