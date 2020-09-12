Son dakika: Beşiktaş'ın Trabzon kafilesi belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın, kamp kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılarda lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Larin ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde şu isimler yer aldı;

Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.

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