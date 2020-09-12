Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı!

Süper Lig'in ilk haftasında derbide Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta şoke eden bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı. Kulüp doktoru Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamaya göre, Sergen Yalçın izolasyon sürecine alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle; "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

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