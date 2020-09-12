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Son dakika: açıkladı! 3 hakem corona virüsüne yakalandı

'in başlaması ile birlikte, corona virüsü test sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak , üç hakemin corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:22 Son Güncelleme: 12.9.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika: TFF açıkladı! 3 hakem corona virüsüne yakalandı

Süper Lig'in başlaması ile birlikte, corona virüsü test sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu, üç hakemin corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"

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Son dakika: TFF açıkladı! 3 hakem corona virüsüne yakalandı
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