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Son dakika: 'dan Sörloth açıklaması!

'de 2019-20 sezonunun gol kralı olan , için gittiği ülkesi 'ten dönmedi. Bordo-mavililer 8 Eylül Salı günü 'da olması gereken Sörloth için an itibariyle noter tespiti yaptırdı. Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama haberimizde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 12:26 Son Güncelleme: 12.9.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun gol kralı olan Alexander Sörloth, milli maçlar için gittiği ülkesi Norveç'ten dönmedi. Bordo-mavililer 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken Sörloth için an itibariyle noter tespiti yaptırdı. Trabzonspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama haberimizde.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması!
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