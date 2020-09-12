Galatasaray'da Gaziantep karşısında zor görev Arda Turan'ın

Hazırlık kampında sol açık ve 10 numara olarak oynayan Arda Turan, orta saha transferi yetişmediği için 8 numaraya çekildi. Taylan Antalyalı'yı ön liberoda kullanacak Fatih Terim, orta sahanın göbeğinde görev vereceği Arda'dan Taylan'a destek olmasını istedi.

Bugün Gaziantep FK maçında Arda dışında yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar ve Emre Kılınç da ilk 11'de olacak. Kadrosunu büyük ölçüde netleştiren İmparator, orta sahadaki son isimde Belhanda-Ömer Bayram ikilisi arasında bir tercih yapacak.



'SERİ G.SARAY'A HAYIR DEMEZ...'

SARI-KIRMIZILILARIN yeniden kiralamak istediği Jean Michael Seri'nin menajerliğini yapan ağabeyi Dominique Seri, İtalyan basınına konuştu.

Inter'in ilgisinin olduğunu doğrulayan menajeri, "İstanbul'a dönüş her zaman bir ihtimaldir. Seri, G.Saray'a hayır demez. Başka teklifler var mı bilmiyorum ama imza atana kadar her ihtimal var" dedi.