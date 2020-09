Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, vefatının 29. yılında Taçsız Kral Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle andı. Sarı-kırmızılı takımda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Albayrak transfer durumu hakkında da bilgi verdi. Mein Oktay'ı saygı ve rahmetle anan Albayrak, "Herkesin örnek aldığı, Türkiye'deki Metin ismini bütün gençlere aşılayan rahmetli Metin Oktay'ı rahmetle anıyoruz" dedi.

"KULÜBÜ OKAY'I SATMAK İSTEMEDİ"

Okay Yokuşlu'nun transfer durumu ile sözlerine devam eden Albayrak, "Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden bir tanesi Okay. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Ama kulübü de maalesef satmayı ve kiraya vermeyi düşünmediklerini ilettiler. Bizim her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp kulübü maliyete sokmadan, maliyetli düşük transferler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Albayrak son olarak, "Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulunun almış olduğu kararla berabere ne kadar verebilirizin dışına asla çıkmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

