Ahmet Nur Çebi'den forvet açıklaması: Taraftarım bana güvensin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi,yaptığı açıklamada özellikle transfer konusunda siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz

Çebi'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Her şeyden önce inşallah kazasız belasız, hayırlı bir sezon olur. Pandeminin etkilerini gördük. Hocamızın rahatsızlığı, daha öncesinde benim. Başka takımlarda başka futbolcular... İlginç bir sezon geçireceğiz. Seyirci yok, en kötü tarafı da bu.

Deplasmanda, Trabzonspor gibi güçlü bir rakiple başlıyoruz. Hocasız başlıyoruz. Tek tesellim, ben buradayım yönetici arkadaşlarımla. İnşallah takıma moral ve motivasyonu vermiş oluruz.

LİMİT AÇIKLAMASI

Biz bu işi çözeceğiz ama çözmeden de transferleri çok fazla yaparak riske atmak istemiyoruz. Bazı yorumcular anlamak istemiyor. TFF oraya bir limit koymuş. Futbolcuları alt alta yazdığımda başka biri koyulamıyor.

Fenerbahçe'nin bankalarla olan anlaşmasında, ana borcun bu yıl ödenmeyeceğine dair yapılan anlaşmada önü açıldı. Beşiktaş'ın da önü açık ama limit bu kadar. Yorumcular bana sorsalar, ben söylesem de vatandaşa anlatsam.

"TARAFTARIM BANA GÜVENSİN"

Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz. Mümkünse en iyisi olsun diye bekliyoruz. Boş geçmeyeceğiz. yorumcular zaten sıkıştırıyor. Aleyhimize, çirkin konuşarak. Taraftarım bana güvensin. A Spor seyircilerine teşekkürler.