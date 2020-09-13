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'in ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 19:59 Son Güncelleme: 13.9.2020 20:00 ABONE OL
Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika oynanıyor. Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanıyor.

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 20:00'dan beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Hakan, Doğukan, Ribeiro, Amilton, Bünyamin, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Berat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

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Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI
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