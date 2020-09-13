Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galip geldiği ilk hafta mücadelelerinin ardından gözler Trabzonspor-Beşiktaş maçına çevrilmişti. Haftanın en kritik karşılaşmasında kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu.

Corona virüsüne yakalana teknik direktör Sergen Yalçın'dan yoksun olan Beşiktaş, güçlü rakibini Boyd, Mensah (penaltı) ve Lens'in golleriyle 3-1 yendi. Bordo-mavili takımın tek golü ise Abdülkadr Ömür'den geldi. Öte yandan Fırtına'nın yeni transferi Flavio kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kartal bu sonucun ardından lige iyi bir başlangıç yaparken, Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton ise sezona beklediği gibi bir giriş yapamadı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

8. dakikada Trabzonspor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi, bu noktada Vida, Ekuban'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

29. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, ceza sahası önüne kat ederek çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen'in kafasından da seken meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1

38. dakikada Necip'in sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Tyler Boyd, kale sahası önündeki Larin'e ortaladı ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

İkinci yarıdan dakikalar gelecek...