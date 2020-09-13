Bursaspor Adana Demir maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi? TFF 1. Lig Bursaspor Adana Demir saat kaçta canlı yayınlanacak?

Bursaspor Adana Demirspor canlı izleme linki haberimizde. TFF 1. Lig maçları bu sezon TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Maçlar şifresiz bir şekilde futbolseverlerin hizmetine sunuluyor. Bu bağlamda futbolseverler, bugün 16:30'da başlayacak Bursaspor Adana Demirspor maçının saatinin yaklaşmasıyla birlikte konuya yönelik araştırmalarını sıklaştırdı. Burspor Adana Demirspor canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bursaspor Adana Demirspor maçı 13 Eylül Pazar saat 16:30'da TRT Spor'da (şifresiz) canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden canlı takip edebilirsiniz.