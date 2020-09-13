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'de Cavani çılgınlığı!

'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, gözünü Uruguaylı golcü 'ye çevirdi. Taraftarlar, bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun fotoğraflarına, “Come to Fenerbahçe” yazmaya başladı.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 01:19 Son Güncelleme: 13.9.2020 01:22 ABONE OL
Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı!

Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de gündem yine transfer... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" sözleri taraftarları heyecanlandırdı. PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani ismi üstünde yoğunlaşan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcünün instagramdaki fotoğraflarına, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

MALİYETİ YÜKSEK AMA...
Uruguaylı'nın fotoğraflarındaki yorumların sayısı kısa sürede artarken, en çok yer alan emojiler sarı-lacivert kalpler oldu. İstediği yüksek ücret nedeniyle Fransız ekipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Cavani, Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. Ancak tarafların görüşmelerde somut bir adım atamadığı öğrenildi. Bu arada kısa süre içinde golcü transferini bitirmesi beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Mandzukic ve Papiss Cisse'nin olduğu da iddia ediliyor.

FRANSIZLAR YAZDI
Fransız Le10sport sitesi, dün Cavani'nin görüştüğü takımları şöyle sıraladı: Atletico Madrid, İnter Miami ve Fenerbahçe...

Cavani, PSG'deki son sezonunda çıktığı 22 resmi karşılaşmada 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

Uruguaylı, profesyonel kariyerinde Danubio, Palermo, Napoli ve PSG formaları giydi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı!
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