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Trabzon’da yok!

teknik direktörünün kovid-19 tarama testi pozitif çıktı. 'nın protokolleri doğrultusunda izolasyon ve takip sürecine alınan 'ın tedavisine başlandı. 'a karşı siyah-beyazlı takımın başında antrenör Murat Şahin olacak

Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Sergen Yalçın Trabzon’da yok!
Beşiktaş'ın bugün Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maç öncesi, Futbol Federasyonu'nun Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin KOVİD-19 tarama testlerinde, teknik direktör Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlandı. Siyah-beyazlı kulübün Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, konuyla ilgili olarak " Sergen Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokolleri kapsamında başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

HOCANIN TEDAVİSİ EVİNDE SÜRECEK
Evinde tedavisine başlanan Sergen Yalçın'a bugün bir test daha yapılacak. Siyah beyazlı takım da yarın teste girecek. Bu arada bugün takımın teknik direktörü olarak Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin görev yapacak.

KOCADAĞ: ALLAH'IN İZNİYLE EN KISA SÜREDE DÖNECEK
Beşiktaş Kulübü, Asbaşkanı Emre Kocadağ, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sergen Yalçın'ın tedavisine başlandığını belirtti. Kocadağ, "Sergen hocamızın herhangi bir şikâyeti yoktu. Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde düzelip aramıza dönecektir" İfadelerini kullandı.

3 HAKEM, 2 FUTBOLCU VE 1 PERSONEL POZİTİF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada üç hakemde KOVİD-19 tespit edildiği belirtildi. İddialara göre bu isimler Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının yardımcı hakemi Volkan Narinç, Bursaspor- Adana Demirspor mücadelesinin dördüncü hakemi Ramazan Keleş ve Antalyaspor- Gençlerbirliği müsabakasının üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek. Ayrıca Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personelin, Antalyaspor genç takımında da bir oyuncunun testleri pozitif çıktı.

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Sergen Yalçın Trabzon’da yok!
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