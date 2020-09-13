Sergen Yalçın Trabzon’da yok!

Beşiktaş'ın bugün Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maç öncesi, Futbol Federasyonu'nun Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin KOVİD-19 tarama testlerinde, teknik direktör Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlandı. Siyah-beyazlı kulübün Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, konuyla ilgili olarakaçıklamasında bulundu.Bu aradabugün takımın teknik direktörüolarak Yalçın'ın yardımcısı MuratŞahin görev yapacak.Beşiktaş Kulübü, Asbaşkanı Emre Kocadağ, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sergen Yalçın'ın tedavisine başlandığını belirtti. Kocadağ," İfadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada üç hakemde KOVİD-19 tespit edildiği belirtildi. İddialara göre bu isimlerkarşılaşmasının yardımcı hakemir mücadelesinin dördüncü hakemivemüsabakasının üst klasman yardımcı hakemi. Ayrıca Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personelin, Antalyaspor genç takımında da bir oyuncunun testleri pozitif çıktı.