Sergen Yalçın Trabzon’da yok!

Beşiktaş teknik direktörünün kovid-19 tarama testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın protokolleri doğrultusunda izolasyon ve takip sürecine alınan Sergen Yalçın'ın tedavisine başlandı. Trabzonspor'a karşı siyah-beyazlı takımın başında antrenör Murat Şahin olacak
Giriş Tarihi: 13.9.2020ABONE OL
Beşiktaş'ın bugün Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maç öncesi, Futbol Federasyonu'nun Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin KOVİD-19 tarama testlerinde, teknik direktör Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlandı. Siyah-beyazlı kulübün Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, konuyla ilgili olarak " SergenYalçın'ınyapılan klinikdeğerlendirmesinde herhangi birbulguya rastlanmamakla birlikte,gerekli izolasyon ve takip sürecineSağlık Bakanlığı protokollerikapsamında başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
HOCANIN TEDAVİSİ EVİNDE SÜRECEK
Evinde tedavisine başlananSergen Yalçın'a bugün bir test dahayapılacak. Siyah beyazlı takımda yarın teste girecek. Bu aradabugün takımın teknik direktörüolarak Yalçın'ın yardımcısı MuratŞahin görev yapacak.
KOCADAĞ: ALLAH'INİZNİYLE EN KISASÜREDE DÖNECEK
Beşiktaş Kulübü, Asbaşkanı Emre Kocadağ, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sergen Yalçın'ın tedavisine başlandığını belirtti. Kocadağ, "Sergen hocamızınherhangi bir şikâyetiyoktu. Allah'ınizniyle kısa süre içerisinde düzelip aramızadönecektir" İfadelerini kullandı.
3 HAKEM, 2 FUTBOLCU VE 1 PERSONEL POZİTİF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada üç hakemde KOVİD-19 tespit edildiği belirtildi. İddialara göre bu isimler Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının yardımcı hakemi VolkanNarinç, Bursaspor-Adana Demirspor mücadelesinin dördüncü hakemi RamazanKeleş ve Antalyaspor-Gençlerbirliği müsabakasının üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek. Ayrıca Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personelin, Antalyaspor genç takımında da bir oyuncunun testleri pozitif çıktı.