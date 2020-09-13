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Son dakika: Boli Bolingoli-Mbombo’yu etti

Son dakika haberleri... 'in son şampiyonu Medipol bir transferi daha açıkladı. temsilcisi Belçikalı sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 14:19 Son Güncelleme: 13.9.2020 14:32 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo’yu transfer etti

Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

BOLI BOLINGOLI-MBOMBO KİMDİR?

Boli Bolingoli Mbombo 1 Temmuz 1995 yılında Kinshasa'da dünyaya geldi. Belçika uyruklu olan 25 yaşındaki futbolcu 181 cm boyunda. Futbol kariyerine 2012 yılında Club Brugge'de başladı.

2017-2018 yılında 900 bin euro bedelle Rapid Wien'e transfer olan Bolingoli Mbombo gösterdiği başarılı performans sonrasında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celtic'e transfer oldu. Sol bek pozisyonunda oynayan Bolingoli Mbombo İnter'in yıldızı Romelu Lukaku'nun kuzenidir.

Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı!

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Son dakika: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo’yu transfer etti
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