Son dakika: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, 17 Eylül Perşembe günü Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Neftçi Bakü'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesinde Avrupa Ligi kadrosunda UEFA'ya bildirirken, listede Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu; Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.
Galatasaray, 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Temsilcimiz, tek maç eleme usulü ile oynanacak maçı kazanması durumunda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşı karşıya gelecek.Galatasaray Jack Wilshere ile el sıkıştı Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması Belhanda Katar'a gidiyor! Yıldız orta saha Galatasaray'a