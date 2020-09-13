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Son dakika haberi: Mourinho'dan açıklaması!

Son dakika haberi: ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü 'dan açıklaması geldi. Mourinho, "Alexander Sörloth, Trabzonspor'a ait olduğu için bunu tartışmayacağım ancak başkan eğer görüştüğümüzü söylerse ben bunun doğru olmadığını söylemem" dedi.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 21:51 Son Güncelleme: 13.9.2020 22:13 ABONE OL
Son dakika Trabzonspor haberi: Mourinho'dan Sörloth açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardındna Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

AĞAOĞLU TOTTENHAM'I AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ağaoğlu, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Mourinho'dan Sörloth açıklaması!
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