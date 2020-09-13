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dakika haberleri | Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa takımlarının dikkatini çeken , 'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Muriqi'yi resmen açıkladı...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 15:24 Son Güncelleme: 13.9.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika: Vedat Muriqi resmen Lazio'da!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa takımlarının dikkatini çeken Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Muriqi'yi resmen açıkladı...

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile transfer olan ve resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya giden Vedat Muriqi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Muriqi'nin yeni takımı Lazio hakkında yapmış olduğu açıklamalar ise şöyle;

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm."

"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduklarını söylediler."

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Son dakika: Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
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