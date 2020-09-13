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Sürpriz kararlar! İşte maçının 11'leri

'in ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. sahasında 'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımında birçok eksiği bulunurken, teknik direktörler Newton ve sürpriz kararlar aldı. İşte derbiye dair notlar ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 10:26 Son Güncelleme: 13.9.2020 10:32 ABONE OL
Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

, 'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam 'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım sahasında kazanarak startı 3 puanla yapmak istiyor.

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

Fırtına'nın kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. , Filip Novak, Badou Ndiaye ve Da Costa gibi geçen sezonun önemli isimlerini gönderen Fırtına, yerlerine ise Anders Trondsen, Marlon, Plaza ile Flavio'yu transfer etti. Edgar Le de kiralıktan geri döndü. En büyük sıkıntı ise sakatlıklar. Trondsen, Pereira ve Marlon bugün forma giyemeyecek. Sörloth da ortada yok!

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

BOL PAS, OFANSİF FUTBOL

Newton'un sağ bekte Pereira'nın yerine Serkan'a, orta sahada Trondsen'in yokluğunda Guilherme'ye şans vermesi bekleniyor. Forvette ise Ekuban olacak.

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

Eksikler oyun planını da değiştirdi. Newton'un karşısında eski düzene dönerek topu ileride tutmaya çalışacağı, etkili oyun hücum oyuncuları ile skor arayacağı öğrenildi. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyunculara pas trafiğini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı, dahaf ofansif bir oyun anlayışı üzerinde duruldu.

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ

Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton, maçı öncesi umutlu konuştu. İngiliz çalıştırıcı, kısa bir zaman olmasına rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yaşanan sakatlıklar üzücü olsa da mevcut kadrodaki arkadaşlarımızla önemli işler başarabileceğimize inanıyoruz.

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

bu sezon topa daha çok sahip olan, temposunu yüksek tutan ve rakip savunmanın arkasında derine koşular yapabilen bir takım olacak. Beklentilerin farkındayız. Öncelikle maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmalıyız. Buna göre hazırlandık ve öyle de olacak" diye konuştu.

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

İLK 11'LER

ve 'ın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;


Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Newton ve Sergen Yalçın'dan sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven

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Sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri
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