Sürpriz kararlar! İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının 11'leri

Trabzonspor bu sezon topa daha çok sahip olan, temposunu yüksek tutan ve rakip savunmanın arkasında derine koşular yapabilen bir takım olacak. Beklentilerin farkındayız. Öncelikle Beşiktaş maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmalıyız. Buna göre hazırlandık ve öyle de olacak" diye konuştu.