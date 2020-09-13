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- derbisinin ilk 11'leri belli oldu

'de 2020-2021 sezonun ilk derbisi 'da oynanacak. Bordo-mavili ekip sahasında 'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada düdük çalacak. Corona virüsüne yakalanan deneyimli teknik adam takımımın başında yer alamayacak.  ekibinde ise ülkesinden dönmeyen Sörloth forma giyemeyecek. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 18:59 Son Güncelleme: 13.9.2020 19:05 ABONE OL
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun heyecanı başladı. Ligin ilk derbisi ise Trabzon'da oynanacak.

Karadeniz ekibi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Stadı'ndaki zorlu mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'DAN YOKSUN...

Bordo-mavili ekip yeni sezonu Newton yönetiminde açarken, Beşiktaş ise maça corona virüsüne yakalanan Sergen Yalçın'dan yoksun olarak çıkacak. Covid-19 testi pozitif çıkan Yalçın'ın yerine takımı yardımcı antrenör Murat Şahin yönetecek.

Öte yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın durumuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı: "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK...

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth ve Yusuf Sarı eksik.

YENİ TRANSFER MONTERO LİSANS İÇİN BEKLEYECEK

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun takıma katılmasını geciktirdi. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Montero'ya henüz lisans çıkartmadı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen Josef de Souza'ya lisans çıkaracak ve son yabancı kontenjanını Brezilyalı isimden yana kullanacak. Montero ise, Mirin veya Douglas'tan birinin takımdan ayrılması durumunda kendine takımda yer bulacak.

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Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
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