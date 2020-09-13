Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 Süper Lig sezonunun perdesi bugün açılıyor. Geçtiğimiz sezonda 65 puanla 2. Sırada ligi tamamlayan Trabzonspor sahasında, 62 puanla 3. sırada ligi kapatan Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 puanını kazanmak isteyen bordo - mavili takım ve Trabzonspor'u sahasında yenerek deplasmandan galip olarak dönmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Öte yandan maçı izlemek isteyen ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
Süper Lig 2020 – 2021 sezonu Trabzonspor Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar şöyle…
2020 - 2021 Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçında 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 20.00'da ilk düdük çalacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak karşılaşma maç günü ve saatinde beIN Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor'da korona virüs tedavisi gören Bilal Başacıkoğlu uzun bir sürenin ardından idmanda yer alarak takımdan ayrı çalıştı.
PEREIRA MESAJ VERDİ
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yapılan son hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Joao Pereira, sezonun ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yeni sezon başlayacak. Ne yazık ki saha içinde takıma yardımcı olamayacağım ama kesinlikle dışarıdan benim takım arkadaşlarıma destek olacağım. Geçen sezon olduğu gibi, ne olursa olsun, güçlü ve birleşik bir aile gibi birlikte savaşmalıyız" ifadelerine yer verdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.