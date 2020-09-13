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Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? , saat kaçta, ?

’in 2020 – 2021 sezonu start aldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda kaybeden Trabzonspor, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’la evinde karşı karşıya geliyor. Bordo – mavili takım rakibini evinde yenerek ilk 3 puanını almak ve lige hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Önceki sezon ligi 62 puanla 3. Sırada bitiren Beşiktaş ise Bordo – mavili takımı yenerek lige moral ve galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler , saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorularına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 19:37 Son Güncelleme: 13.9.2020 19:45 ABONE OL
Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 sezonunun perdesi bugün açılıyor. Geçtiğimiz sezonda 65 puanla 2. Sırada ligi tamamlayan Trabzonspor sahasında, 62 puanla 3. sırada ligi kapatan Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 puanını kazanmak isteyen bordo - mavili takım ve Trabzonspor'u sahasında yenerek deplasmandan galip olarak dönmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Öte yandan maçı izlemek isteyen ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NEREDE?

Süper Lig 2020 – 2021 sezonu Trabzonspor Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar şöyle…

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

2020 - 2021 Trabzonspor Beşiktaş maçında 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 20.00'da ilk düdük çalacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak karşılaşma maç günü ve saatinde beIN Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş XI: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor'da korona virüs tedavisi gören Bilal Başacıkoğlu uzun bir sürenin ardından idmanda yer alarak takımdan ayrı çalıştı.

PEREIRA MESAJ VERDİ

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yapılan son hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Joao Pereira, sezonun ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yeni sezon başlayacak. Ne yazık ki saha içinde takıma yardımcı olamayacağım ama kesinlikle dışarıdan benim takım arkadaşlarıma destek olacağım. Geçen sezon olduğu gibi, ne olursa olsun, güçlü ve birleşik bir aile gibi birlikte savaşmalıyız" ifadelerine yer verdi

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

SERGEN YALÇIN, SİYAH-BEYAZLI FUTBOLCULARLA İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.

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Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?
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