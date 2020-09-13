Trabzonsporlular penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer ilk yarının son dakikasında penaltı bekledi.
Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı.
Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.
Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.
İşte o pozisyon:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.