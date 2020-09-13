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Trabzonsporlular penaltı bekledi! İşte o pozisyon

'in ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçın 45'inci dakikasında Nwakaeme'nin şutunda top siyah-beyazlıların yeni transeri Welinton'a çarptı. Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 21:08 Son Güncelleme: 13.9.2020 21:09 ABONE OL
Trabzonsporlular penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer ilk yarının son dakikasında penaltı bekledi.

Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı.

Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.

Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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Trabzonsporlular penaltı bekledi! İşte o pozisyon
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