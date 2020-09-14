Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

"FALCAO İLE OYNAMAK BİR ZEVK"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun 2 golle sezona başlamasını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.