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'dan flaş itiraf! ...

Son dakika haberleri | Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Younes , birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. ve yıldız golcü Falcao ile ilgili konuşan Belhanda, zaman zaman gerilim yaşadığı Galatasaray taraftarı ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 00:43 Son Güncelleme: 15.9.2020 00:44 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

'ın Faslı oyuncusu Younes , beIN SPORTS 'ya konuk oldu...

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

Sarı kırmızılı takıma, 'e, takım arkadaşı Falcao'ya dair açıklamalarda bulunan , performans olarak kendisini çok iyi hissettiğini söyledi...

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

"TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ"

Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, 'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

"STADIN BOŞ OLMASI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"

, geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söylerken "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

"FALCAO İLE OYNAMAK BİR ZEVK"

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun 2 golle sezona başlamasını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Younes , fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Hafta sonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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Belhanda'dan flaş itiraf! Fatih Terim...
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