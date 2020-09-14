Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıkışını sürdürüyor

'la çıkışını sürdürüyor

'de yeni sezona galibiyetiyle başlayan , yönetimindeki çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, Süper Lig'deki galibiyet oranını da yüzde 68,7'ye kadar yükseltti.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:21 ABONE OL
Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıkışını sürdürüyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, zorlu sürece iyi başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde de yükselişini sürdürdü.

Yeni tip corona virüsü test sonucu pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sahada olmadığı maçta siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda rahat bir galibiyete imza attı. Geçen sezonun büyük bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü.

2019-2020 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, Avcı ile 18. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle yüzde 50 galibiyet oranı yakalayabildi.

Avcı ile yollarını ayırmasının ardından geçen sezonun 19. haftasındaki Göztepe karşılaşmasına antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkan Beşiktaş, sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu sezonun 19. haftasında galibiyet oranı yüzde 47,3'e kadar düşen siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde oranını her geçen maç yükseltiyor. Beşiktaş, 2019-2020'un 20. haftasından itibaren göreve gelen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde Süper Lig'deki galibiyet oranını da yüzde 68,7'ye kadar yükseltti.

DEPLASMAN PERFORMANSI...

Beşiktaş, ligdeki deplasman performansını da her geçen hafta daha iyiye götürüyor. Yalçın öncesi geçen sezon ligde 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı takım, sadece 3 kez kazanabilmişti. Bu maçlardan birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından geçen sezonki 8 deplasman karşılaşmasında ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu sezonun ilk dış saha maçında da Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman mücadelesinde 6. galibiyetini elde etti.

DAHA GOLCÜ DAHA SAVUNMACI

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde daha golcü ve savunma kimliğine de büründü. Abdullah Avcı ve sonrasındaki hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, bu şekilde 1,5 gol ortalaması yakaladı. Söz konusu 19 maçta kalesinde 26 gol gören Beşiktaş, bu kategoride de 1,3'lük oran yakaladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 16 maçta fileleri 33 gol havalandırarak gol oranını 2,06'ya kadar çıkardı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca 16 maçta kalesinde gördüğü 15 golle savunmadaki oranını da 0,9'a kadar düşürdü.

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezona gollü başlangıç yapmayı da başardı. Geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1 ve 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0 yenmişti. Beşiktaş son olarak 2016-2017'de Antalyaspor'u ilk hafta maçında 4-1 mağlup ederek sezona gollü bir başlangıç yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 13 Eylül 2020 Pazar günü MasterChef elenen isim belli oldu mu? Şaşırtan isim...
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
SON DAKİKA - Coronavirüsün genom dizisinde insan parmak izi var! Çinli bilim insanından korkutan Covid-19 iddiası! Gerçekler saklanıyor!
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu bu haftada dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu Cuma neler var?
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı! Fahriye’nin çantası sosyal medyada gündem oldu!
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
13 Eylül 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Son dakika: Koronavirüs salgını dolayısıyla mesai saatleri değişiyor! Özel sektörü de kapsayacak
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıkışını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA