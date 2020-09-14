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kulüp binası yandı!

ekiplerinden 'nun kulüp binasında çıktı. İspanyol ekibinde, ve da forma giyiyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 22:41 Son Güncelleme: 14.9.2020 22:43 ABONE OL
Celta Vigo kulüp binası yandı!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kulüp binasında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve yangın sırasında kimse zarar görmedi. İspanyol ekibinde, Okay Yokuşlu ve Emre Mor da forma giyiyor.

İŞTE CELTA VIGO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Yangın 19:25 civarında başladı ve mülkteki tüm personel derhal güvenli bir şekilde ve tüm güvenlik protokolleri izlenerek tahliye edildi. İtfaiye tarafından dakikalar içinde müdahelede edilen yangının kaynağı şu anda bilinmiyor.

Celta, itfaiye ve polise, yerel yönetime, sakinlere ve bu öğleden sonra terasta yoğunlaşan, kulüp binasında çıkan yangının ardından ilgi gösteren ve yardım teklif eden tüm kurum ve kişilere içten teşekkürlerini sunar.

Celta Vigo kulüp binası yandı! | İZLE

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Celta Vigo kulüp binası yandı!
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