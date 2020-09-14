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'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Son dakika haberleri | Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Orta saha arayışını sürdüren Aslan, transferinden sonuç alamamıştı. Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Terim'in çok istediği yıldızı eski Fenerbahçeli kapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:20 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:21 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Sezona yaptığı iddialı transferlerle başlayan , 'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği FK'yı 3-1 mağlup etti.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Sarı-kırmızılı takımda, yeni transferlerden Emre Kılınç bu karşılaşmada attığı şık golle taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Öte yandan kulüp, harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu 'nun ardından 'ın listesinde yer alan bir diğer isimden daha kötü haber geldi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'a sürpriz bir isim talip oldu.


Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

İngiliz basınının iddiasına göre; 'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu 'ye gidecek.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

teknik direktörü Dariusz Zuraw için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...
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