Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski Fenerbahçeli...

Sezona yaptığı iddialı transferlerle başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımda, yeni transferlerden Emre Kılınç bu karşılaşmada attığı şık golle taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Öte yandan kulüp, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, teknik direktör Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor.
Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun ardından Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isimden daha kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yaklaştı.
İngiliz basınının iddiasına göre; Lech Poznan'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu İngiltere'ye gidecek.
Lech Poznan teknik direktörü Dariusz Zuraw transfer için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi.
Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. (Fotomaç)