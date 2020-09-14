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Giulinao 'ye dönmek istiyor

Yeni sezona galibiyetiyle başlayan 'de bir yandan da çalışmaları sürüyor. Bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giyen Giuliano, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Brezilyalı yıldızın, sarı-lacivertlilere dönmek istediği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 15:14 Son Güncelleme: 14.9.2020 15:16 ABONE OL
Giulinao Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Fenerbahçe transferde vites yükseltti. Sarı lacivertliler için Fransız gazeteci Manu Lonjon, önemli bir haberi gündeme getirdi.

Sarı-lacivertli takımda oynadığı futbolla taraftarların büyük beğenisini toplayan ancak daha sonra Al Nassr'a satılan Giuliano, Kadıköy'e dönebilir.

Aktarılan bilgilere göre Brezilyalı yıldız, Al Nassr kulübünün kendisiyle maddi anlamda uzlaşmak için yaptığı teklifi reddetti ve konuyu FIFA'ya taşıdı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Al Nassr kulüp yetkilileri Giuiliano'ya ikinci tekliflerini iletti fakat bu öneri de Brezilyalı yıldız tarafından kabul görmedi.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Giuliano'nun kulübüyle yapacağı müzakereler sonrasında sözleşmesini feshetmek istediği belirtirken, oyuncunun yeniden Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktardı. (Fotomaç)

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Giulinao Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
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