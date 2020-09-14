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maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Hatayspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de ilk haftanın perdesi, maçı ile kapanacak. Süper Lig'in yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:39 ABONE OL
Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Hatayspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'e ilk kez yükselen Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i bu akşam ağırlayacak. İlk haftanın son karşılaşması olan mücadele, lige iyi başlamak açısından iki takım için de önem arz ediyor. Son şampiyon unvanına sahip olan Başakşehir, Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Peki, Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KADROYA 3 TAKVİYE

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar, sezona şampiyon unvanıyla giren ekiplere rakip olduğu son 14 maçın sadece birini kazanırken; tek galibiyeti, geçen sezonun ilk haftasında Denizlispor aldı.

Son dört Süper Lig sezonunun üçüne gol yemeden elde ettiği galibiyetlerle başlayan Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı.
Geçen sezon 1. Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan takım olan Hatayspor, aynı zamanda evinde en az gol yiyen takımdı. Hatayspor'un geçen sezon 1. Lig'de attığı iç saha gollerinin %23'ünü Mirkan Aydın kaydetti.

Geçen sezon 1. Lig'de Erkan Zengin'in ardından en fazla asist yapan oyuncu, Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'di. 2014/15'ten bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara en fazla gol atan oyuncu Edin Visca.

Süper Lig kariyerinde dördüncü kez sezonun açılış haftasında maça çıkacak olan Okan Buruk, daha önceki üç karşılaşmanın ikisini kazanırken; tek yenilgisini geçen sezon Başakşehir'in başında aldı.

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Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Hatayspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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