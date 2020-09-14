Kalinic bu hafta bitiyor

Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe ile transfer yarışına girdiği Nikola Kalinic'te mutlu sona çok yakın.Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ,diye konuştu.