Kalinic bu hafta bitiyor

Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe ile transfer yarışına girdiği Nikola Kalinic'te mutlu sona çok yakın. Atletico Madrid'lesözleşmesini feshetmek içinbu hafta içi İspanyol yetkililerle masayaoturacak olan 32 yaşındaki golcününbağlarını kopardıktan hemensonra İstanbul'a geleceği öğrenildi. Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.
ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ DOĞRULADI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ, "Kalinic ile alakalıgelişme var. Başka oyuncularla alakalı dagörüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'yede teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabulederse o da gelecek. Aboubakar da listemizdeancak önceliğimiz değil" diye konuştu.