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Kalinic bu hafta bitiyor

Siyah-beyazlıların 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro bonus üzerinden anlaştığı Hırvat yıldız, ile sözleşmesini feshedip İstanbul’un yolunu tutacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Kalinic bu hafta bitiyor
Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe ile transfer yarışına girdiği Nikola Kalinic'te mutlu sona çok yakın. Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için bu hafta içi İspanyol yetkililerle masaya oturacak olan 32 yaşındaki golcünün bağlarını kopardıktan hemen sonra İstanbul'a geleceği öğrenildi. Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.

ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ DOĞRULADI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ, "Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek. Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz değil" diye konuştu.

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Kalinic bu hafta bitiyor
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