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Son dakika: Hatayspor - maçında 11'ler belli oldu!

'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon , ligin yeni ekibi Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele, öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:54 Son Güncelleme: 14.9.2020 19:18 ABONE OL
Son dakika: Hatayspor - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele, öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

MÜCADELEDE 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KADROYA 3 TAKVİYE
Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar, sezona şampiyon unvanıyla giren ekiplere rakip olduğu son 14 maçın sadece birini kazanırken; tek galibiyeti, geçen sezonun ilk haftasında Denizlispor aldı.

Son dört Süper Lig sezonunun üçüne gol yemeden elde ettiği galibiyetlerle başlayan Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı.

Geçen sezon 1. Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan takım olan Hatayspor, aynı zamanda evinde en az gol yiyen takımdı. Hatayspor'un geçen sezon 1. Lig'de attığı iç saha gollerinin %23'ünü Mirkan Aydın kaydetti.

Geçen sezon 1. Lig'de Erkan Zengin'in ardından en fazla asist yapan oyuncu, Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'di. 2014/15'ten bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara en fazla gol atan oyuncu Edin Visca.

Süper Lig kariyerinde dördüncü kez sezonun açılış haftasında maça çıkacak olan Okan Buruk, daha önceki üç karşılaşmanın ikisini kazanırken; tek yenilgisini geçen sezon Başakşehir'in başında aldı.

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Son dakika: Hatayspor - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu!
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