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Son dakika haberleri... Başkanı , 'nin Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Öztürk'ün sözleri...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 19:30 ABONE OL
Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Beşiktaş açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Radyospor'da katıldığı programda son dönemde çok merak edilen Nazım Sangare-Beşiktaş ve Doğukan Sinik-Fenerbahçe transfer konularına net cevaplar verdi. İşte Öztürk'ün o açıklamaları.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİK"
Nazım Sangare için Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiklerini söyleyen Ali Şafak Öztürk "Sosyal medyadan gördüklerime baktığımda yanlış bilgilendirmeler var. Doğru olmayan dedikodular var. Beşiktaş bize ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve ilgilendiğini söyledi oyuncuyla. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz ve oyuncunun maaş yükünün çok olmasıyla sadece bonservisle yapılacak bir ilişkinin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin Euro kiralama bedeli, 1,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik. Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon Euro'yu düşürerek 1 milyon Euro'ya kadar teklifi aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik. Nazım'a yurt dışından da teklifler var. Bizim için değerli bir oyuncu. Takımda da tutuyoruz, illa ki satacağız diye bir şey yok. Bu şartlarda anlaşma uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞ GELMEDİ"
Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik'i transfer etmek istediği yönünde haberlere de açıklık getiren Ali Şafak Öztürk, "Fenerbahçe'den ilgi geldi hem Nazım hem de Doğukan için. Bonservis beklentisinde olduğumuzu söyledik. Fenerbahçe'den de takas teklifi geldi ama beklentilerimizi ilettiğimizde onlardan geri dönüş gelmedi. Biz özellikle bonservis bedeli almadan sadece oyuncu takasıyla iş yürütmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

BONSERVİS BEDELİ İSTENİYOR
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki oyuncu için gelen tekliflerde de bonservis bedelini şart koştuğunun altını çizdi. Mevcut ekonomik koşullarda yalnızca oyuncu takasını istemediklerini vurgulayan başkan, iki oyuncu içinde gelebilecek en uygun bonservis bedeliyle takımdan ayrılmalarına sıcak bakacaklarını ifade etti.

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Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Beşiktaş açıklaması!
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