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'tan forvet atağı! derken...

Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz'ı Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e gönderen siyah beyazlılar, forvet arayışlarına devam ediyor. Gündeminde pek çok ismi bulunduran Kartal, son olarak ile de adı anılan Zahavi'yi listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:56 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:58 ABONE OL
Beşiktaş'tan forvet atağı! Fenerbahçe derken...

Uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için İsrail'den Sport1 flaş bir iddia ortaya attı.

Sport1'deki haberde; Eran Zahavi için Fenerbahçe'nin resmi bir teklif sunmamasının ardından PSV ile Beşiktaş'ın gündemde olduğu kaydedildi. PSV'nin yıllık 2.5 milyon euro'dan 2 sezonluk bir teklif sunduğu bilgisi verildi.

Beşiktaş'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak menajerler tarafından önerildiğinin altı çizildi.

Öte yandan, Eran Zahavi'nin kulübü Guangzhou RF'den bonservisini istediği ve yazışmaların en az 15 gün süreceği, İsrailli oyuncunun bu sürecin ardından yeni takımına imza atacağı da belirtildi.

106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST
Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.

"500 BİN BEĞENİYE GELİRİM" DEMİŞTİ
Eran Zahavi, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Tecrübeli golcü, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaşmıştı. Instagram'da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi'ye, "Come to Fenerbahçe" yorumunu yapmıştı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt vermişti. Fenerbahçe taraftarı, Zahavi'nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başlamıştı.

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Beşiktaş'tan forvet atağı! Fenerbahçe derken...
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